Bomen breken en aanhanger waait om door harde wind die over Brabant raast

videoDoor harde windstoten komen er donderdagavond in Brabant veel meldingen van stormschade binnen. Meerdere bomen liggen over wegen en een aanhanger is omgewaaid. Ook dreigde een tak af te breken en op een huis te vallen. Een overzicht.

Vanaf de middag is de windkracht fors toegenomen en razen er windstoten over het land die 80 tot 90 kilometer per uur halen. Het KNMI waarschuwde in de middag al dat er hinder kon ontstaan. In Brabant komen vanaf de avond veel meldingen van stormschade binnen. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind geleidelijk af.

Aanhanger waait om

Een automobilist die met zijn vrouw over de N65 bij Haaren reed is enorm geschrokken toen een rukwind zijn aanhanger omblies. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de aanhanger was groot. Rijkswaterstaat kwam met spoed en sloot een rijbaan richting Tilburg af. Een berger heeft de aanhanger rechtgezet en afgevoerd.

Volledig scherm Aanhanger waait om op de N65 bij Haaren. © Toby de Kort

Omgewaaide bomen

Vlak na de omgewaaide aanhanger op de N65 moest de brandweer uitrukken naar Haaren. Een boom was omvergeblazen door een rukwind en lag over de weg. Een dichtbijgelegen boerderij werd net niet geraakt. De boom moet in stukken worden gezaagd, zodat de brandweer hem van de weg kan halen.

Volledig scherm Boom waait om op de Hollenhoekweg in Haaren. © Toby de Kort

Nabij de Plus-supermarkt aan de Amerikalaan in Son en Breugel brak een flinke tak van een boom af. De brandweer heeft de tak in stukken gezaagd en uiteindelijk van de weg afgehaald.

Volledig scherm Brandweer verwijdert tak van rijbaan in Son en Breugel. © Jordi de Bruijn Persburo / Sander van Gils

Een boom is aan de Borne in Schijndel omgewaaid en hangt boven de weg. De brandweer werd rond 21.00 uur gealarmeerd en sloot de weg af. De boom was niet op de weg gevallen, omdat die leunde op een boom aan de overkant. Er staat de brandweer nog een flinke klus te wachten om het gevaarte op een veilige manier te verwijderen.

Volledig scherm Boom waait om aan de Borne in Schijndel. © Remco Rooijakkers Persburo / Sander van Gils

Volledig scherm Boom waait om aan de Borne in Schijndel. © Remco Rooijakkers Persburo / Sander van Gils

Ook aan de Dreefhoef in Gemonde waaiden twee boompjes om en vielen tegen een huis. De schade lijkt daar mee te vallen.

Volledig scherm Harde wind blaast twee boompjes tegen woning aan de Dreefhoef in Gemonde. © Remco Rooijakkers Persburo / Sander van Gils

Een tak van een boom dreigde op een huis te vallen aan het Gelrehof in Ravenstein. De brandweer kwam met een hoogwerker en haalde de grote tak weg om erger te voorkomen.

Volledig scherm Boomtak dreigt op huis te vallen in Ravenstein. © Gabor Heeres / Marcofotografie

Volledig scherm Boomtak dreigt op huis te vallen in Ravenstein. © Gabor Heeres / Marcofotografie



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.