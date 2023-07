Bonden: akkoord over nieuwe cao kartonbedrijf Smurfit Kappa

Voedsel­bank Altena verhuist naar voormalig pand Malle Pietje in Sleeuwijk

De Voedselbank Altena verhuist in het najaar naar het voormalige pand van kringloopwinkel Malle Pietje aan de Rijksstraatweg in Sleeuwijk. De Voedselbank is nu gevestigd aan 't Zand in Sleeuwijk, maar de huur op dit adres is opgezegd. Vanwege de verhuizing krijgt de organisatie van de gemeente Altena een eenmalige verhuissubsidie van 30.000 euro.