Bont gezelschap van blauwe en rode hoedjes vieren feest, maar zetten gemeenschap van Hoogeloon voorop

Het zogenaamde genootschap ‘Onder den Blauwen Hoed’ is de verzameling van de mannen die de voorbije carnavalsjaren voorgingen bij de carnavalsvieringen in Lappelekkursland. Het bonte gezelschap is makkelijk te vinden in de carnavalstijd, ze dragen allemaal een blauwe hoed.

Quote Het is een degelijke betonnen tafel geworden, nagenoeg onderhouds­vrij en krasbesten­dig Fred van de Huygevoort

Al die blauwe hoedjes verzamelden zich maandag - met muzikale ondersteuning van Blazerij Het Loons Kapelleke - om de nieuwe picknicktafel officieel over te dragen. Dat gebeurde in het bijzijn van Prins Bourgondimus met zijn Raad van Elf, vertegenwoordigers van het Genootschap en andere vooraanstaande carnavalsvierders.

Onder de rook van de kerk

De picknicktafel is geplaatst aan het Harrie Beex-pad, onder de rook van de Sint Pancratiuskerk. Op die manier wilden de oud-prinsen de verbondenheid tussen kerk en carnaval benadrukken. Samen met andere leden heeft - de in 2016 tot erelid benoemde - Fred van de Huygevoort zich ingespannen om dit gebaar te maken richting de dorpsgemeenschap.

,,Het is een degelijke betonnen tafel geworden, nagenoeg onderhoudsvrij en krasbestendig. De picknicktafel heeft betonnen zitplaatsen die voorzien zijn van planken. We kregen van de gemeente Bladel alle medewerking om dit rustpunt op deze plek op gemeentegrond te realiseren. Verder kregen we ondersteuning van carnavalsgezinde Hoogelooners die bedrijfsmatig verbonden zijn aan HeBlad en Hefun.”

Naast blauwe hoedjes, ook de rode

,,We willen op deze manier de carnaval verankeren met de dorpsgemeenschap. De heren van ‘Onder den Blauwen Hoed’ laten zich ook steeds in de optocht zien en zijn altijd present op de zittingsavonden. Zij zijn eigenlijk niet weg te denken binnen de vereniging”, legt penningmeester Ward Bierens van de Lappelekkurs uit.

,,Daarnaast hebben we binnen de carnavalsvereniging ook een gezelschap van oud-adjudanten. Zij vinden elkaar in het Genootschap ‘Onder den Rooien Hoed’. Ook deze oud-adjudanten hebben hier hun bijdrage geleverd. Anders gezegd zijn de leden van beide genootschappen met hun rooie en blauwe hoedjes altijd in elkaars nabijheid.”

Het mysterie van de steen

De picknicktafel is beprint met blauwe hoedjes. Ook is er een tekst te lezen die uitleg geeft over het hoe en waarom van De Lappelekkurs. Deze vereniging werd eind 1960 als een van de eerste carnavalsverenigingen in de regio werd opgericht.

Volledig scherm Lappelekkursland (Hoogeloon) © Patrick Wiercx/ED

Op de tafel is ook kort het mysterie van de steen beschreven. Daarbij gaat het over de rivaliteit in de zestiger jaren tussen de carnavalsverenigingen van Hapert en Hoogeloon. In die rivaliteit stond de locatie van het nieuwe gemeentehuis, gesymboliseerd door een enorme zwerfsteen, centraal.

Waar de Hapertse carnavalsaanhangers vonden dat het nieuwe gemeentehuis daar moest komen, was de Hoogeloonse carnavalsvereniging hier niet van gecharmeerd. Waar deze kei vervolgens is gebleven is nog altijd een groot mysterie.

Blauwe wimpels

,,Om het 22 jarige jubileum van ons blauwe genootschap verder luister bij te zetten, hebben we bedacht om de in het hele dorp zichtbare carnavalsvlaggen van een blauwe wimpel te voorzien. Bij die woningen waar een oud-prins woonachtig is. Daarmee geven we extra kleur aan de leden van het jubilerende genootschap’’, zo besluit Van de Huygevoort.