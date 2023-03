Bonus bij Fokker Elmo blijft uit, onvrede groeit: ‘Desnoods gaan we de volgende keer twee dagen plat’

Janny (43) staat na hersenbloe­ding weer op de planken: ‘Toneelspe­len is therapie op zich’

‘Oepsss…nu doe ik het weer!’ Het is de titel van een klucht die Komedikato op 18 en 19 maart in buurthuis Keyenburg opvoert. Een heel toepasselijke titel dit keer. Want in de rol van politieagente laat Janny Huijbrechts (43) zien wat je na tegenslag met doorzettingsvermogen kunt bereiken.