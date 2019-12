Boom viel bovenop haar fietsende man en maakte Zus weduwe: ‘Ik moet verder, maar de blijdschap is weg’

Vuurwerk­bom vernielt woning in Roosendaal: ‘Het is een bewuste aanslag geweest’

30 december ROOSENDAAL - Een vuurwerkbom heeft zondagavond een ravage veroorzaakt in de woning van Geert en Regina Wierickx aan de Stoopstraat in Roosendaal. ,,Als mijn man nog in de gang had gestaan, had hij dit niet meer na kunnen vertellen.”