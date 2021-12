Boosterhulp komt op gang in Brabant, huisartsen hopen voor kerst tienduizenden prikken te zetten

,,Mensen kunnen het best op de website van hun eigen huisarts kijken voor meer informatie. Zet dat maar met vette chocoladeletters op de voorpagina”, zegt Geert-Jan van Holten, huisarts in Oss. Hij is een van de kartrekkers voor de boosterhulp in de regio Oss, Uden, Meierijstad. ,,Van de 55 praktijken in ons gebied doen er 40 mee. We hebben vaccins genoeg.”