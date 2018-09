Bossche hulpbisschop Mutsaerts meldt zich bij paus af: 'Eerst opheldering over schandalen'

Niet als één man, blijkt nu de Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts zich bij de paus heeft afgemeld voor een bisschoppensynode over jongeren in Rome. ,,We moeten nu niet als bisschoppen over jongeren gaan spreken", zegt Mutsaerts in Trouw. ,,Alsof er nu niks tussen ons en de jongeren in staat. We moeten eerst eens opheldering geven over de schandalen. Ook de schandalen die de paus raken.”