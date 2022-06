Bossche journalist Eric Alink heeft zijn zin: hij staat niet meer op lijst van potentiële staatsvijanden

Gealarmeerd door krantenverhalen over de ‘maniakale verzamelwoede’ van de NCTV vroeg Alink vorig jaar om inzage in de bestanden van de organisatie. Tot zijn ‘verbijstering’ stond de journalist zelf in het register. Daarbij ging het om de verwijzing naar een lezing die Alink in 2019 in Breda zou gaan geven op een bijeenkomst ter herdenking van de Kristallnacht.