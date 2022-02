Bossche kunstenaar en glazuurexpert Christine Jetten werkt mee aan revolutionaire techniek

Leerlingen na twee jaar online onderwijs: ‘Je komt er nú pas achter hoe weinig je hebt geleerd’

OISTERWIJK/OUDENBOSCH - De middelbare school. Er was leerlingen een toptijd beloofd, maar corona zette een streep door alles wat leuk was. Alleen les bleef over. Het resultaat na twee jaar? Gigantische motivatieproblemen en depressieve leerlingen. ‘Ik was alleen nog maar eenzaam.’

7 februari