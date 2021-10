Bosschenaar die vast zat voor zelfdodingshulp: ‘Ik heb laatstewilmiddel aan meer dan 100 mensen verstrekt’

DEN BOSCH - Bosschenaar Wim van Dijk geeft toe dat hij ‘meer dan 100 mensen’ heeft geholpen aan een middel om zelf een einde aan hun leven te maken. De 78-jarige psycholoog werd dinsdag opgepakt in een groot onderzoek naar hulp bij zelfdoding. Hij is weer vrij, maar blijft verdachte.

,,Aan mensen die de regie over het eigen levenseinde willen behouden, heb ik op een zorgvuldige wijze het middel verstrekt om op het door hen gekozen tijdstip in de toekomst het leven te beëindigen”, stelt Van Dijk in een eigen verklaring, die volgt op een uitgebreid interview in de Volkskrant van deze zaterdag. ,,Ik ben een verstrekker. Ik heb aan meer dan 100 mensen Middel X verstrekt”, zegt hij onomwonden in het dagblad.

Het geven van zelfdodingsmiddelen is strafbaar in Nederland, als degene aan wie het middel gegeven is ook daadwerkelijk overlijdt. Er staat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar op. Van Dijk zegt zich in VK ‘bewust te zijn van de consequenties’ van zijn verhaal. ,,Het maakt me niet uit.”

‘Niet zélf geholpen bij levenseinde’

In de verklaring die hij onder meer aan het Brabants Dagblad gaf, voegt de Bosschenaar er nog aan toe dat hij niet heeft geholpen bij het levenseinde zelf. ,,Dat is een aangelegenheid voor mensen die met de cliënt een basale intermenselijke relatie hebben. Te denken valt aan de partner of naaste familieleden.” Ook stelt Van Dijk, bij wie in augustus huiszoeking is gedaan, dat de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en Coöperatie Laatste wil (CLW) niets met zijn handelen van doen hebben en dat hij de middelen ‘niet online’ heeft aangeboden.

In het interview met de Volkskrant gaat Van Dijk nog een stap verder. Zo zegt hij onder andere: ,,Ik zeg hier nu openlijk: ik heb dit gedaan. En ik wil andere verstrekkers oproepen dat ook te doen. Ik wil dat de maatschappelijke onrust zo groot wordt dat justitie hier niet meer omheen kan. (...) Het kan me niet interesseren dat ze me in de bak douwen. Ik wil verdomme dat er iets gebeurt.” Hij wil zijn zaak tot aan de Hoge Raad voortzetten om ‘de dialoog over het verstrekken van het laatstewilmiddel een laatste zetje te geven’.

Politieke partij

Van Dijk richtte vorig jaar zelfs een politieke partij op om zijn verhaal kracht bij te zetten. Belangrijkste speerpunt: mensen moeten zelf regie hebben over hun levenseinde. Hij pleitte voor het verstrekken van de laatstewilpil, voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is en daar zelfstandig een eind aan willen maken. Op de partijwebsite staat nog altijd uitgebreide uitleg over het gebruik van een bepaald zelfdodingsmiddel.

Twee andere verdachten zitten nog vast in het grootschalige onderzoek naar hulp bij zelfdoding: een 72-jarige vrouw uit Amersfoort en een man van 28 uit Eindhoven. Hij werd in juli al opgepakt en staat woensdag voor het eerst voor de rechter, die in een regiezitting kijkt hoe het staat met het onderzoek. De verdachten zijn volgens het OM alledrie lid van coöperatie Laatste Wil. De Bosschenaar zegt in VK nog dat hij samenwerkte met de 28-jarige Eindhovenaar. Dat hij degene zou zijn die Van Dijk het middel zou hebben verstrekt, waarna hij het zelf verder verspreidde.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.