Job Lankester uit Den Bosch moest door het getroffen gebied in Mallorca: 'Het was complete chaos'

DEN BOSCH/MALLORCA - De Bossche Job Lankester moest dinsdagavond op Mallorca door het gebied waarin modderstromen aan zeker negen mensen het leven kostten. "De brug waar we overheen moesten was ingestort. Het was complete chaos."

Dinsdagavond was Job Lankester met zijn vrouw in het zuiden van het eiland in Soller om iets te eten met vrienden. Daar regende het wel, vertelt Lankester, maar niet meer dan normaal was. "Toen we Soller uitreden kwamen we er al snel achter dat aan onze kant van het eiland er meer aan de hand was. We hebben over een ritje van een uur, ruim vijf uur gedaan."

Hulpverleners

Lankester vertelt dat de hulpverleners in het donker niet goed leken te weten wat ze moesten doen. "Alle stroom was uitgevallen, de brug was ingestort en we reden door zeker 10 cm aan modder en blubber. Veel mensen sloegen op de vlucht met de auto. De hulpverleners deden hun best, maar ze stuurden ons allemaal een andere richting op. We hebben uiteindelijk maar in onze auto geslapen."

Verloren en verdwaasd

Het vakantieappartementje van de Bosschenaar is slechts 25 kilometer verwijderd van het dorpje Sant Llorenç des Cardassar, dat het zwaarst getroffen was. Ook daar was bij daglicht veel schade. "Je ziet zowel de toeristen verloren en verdwaasd rondlopen. Je bent getuigen van andermans ellende en je kan niks doen. Tegelijk kunnen we ook niet weg, want de wegen liggen nog vol troep en er is niet overal stroom." Volgens Lankester merk je door het hele dorp een andere sfeer. "Ze zijn hier normaal zo op toeristen gericht, maar nu zijn ze natuurlijk minder vrolijk. De emoties lopen hoog op, ook bij ons natuurlijk."

Doorgaan