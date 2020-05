Boswachter Brabantse Wal vindt veel meer aangereden reeën dan normaal: ‘Lijkt erop dat dieren worden verjaagd’

A67 bij Belgische grens in beide richtingen dicht door brand op Cartierhei­de in Hapert

17:27 HAPERT - De A67 is donderdagmiddag bij de Belgische grens in beide richtingen afgesloten vanwege een brand op de Cartierheide in Hapert. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die naar België of Eindhoven willen, om te rijden via Breda. Het is nog onduidelijk hoe lang de afsluiting zal duren.