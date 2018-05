Boswachter doet akelige vondst: gedumpt afval van vermoedelijk 'gejatte schapen'

Video Bliksemin­slag en overge­stroom­de wegen, onweer zorgde vooral voor overlast in Zuid­oost-Bra­bant

11:42 Na flinke onweer -en hagelbuien in Limburg trokken de donkere wolken dinsdagmiddag ook over Brabant. De bliksem sloeg in op een woonboerderij in Esch en in Rosmalen zag het wit van de hagelstenen. Code geel werd afgekondigd en dat zorgde voor veel overlast.