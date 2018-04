Boswachter Frans Kapteijns dolblij met aangenomen motie Tweede Kamer op verbod bestrijdingsmiddel RoundUp

Weilanden die een oranje gloed krijgen door het gebruik van glyfosaat: het moet verboden worden. Een oproep met die strekking is donderdag in de Tweede Kamer door een meerderheid aangenomen. "Dat is echt ontzettend goed nieuws", vertelt Kapteijns tevreden. "Ik werd getipt door een journalist op Twitter en heb zoals een echte Brabander betaamt een Trappisten biertje opengetrokken en een gat in de lucht gesprongen."

Motie

De boswachter uit Oisterwijk richtte zich via Twitter een paar dagen geleden direct op Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) kaartte het onderwerp donderdag aan en met succes. Agrariërs gebruiken glyfosaat, de actieve stof van Roundup, onder meer om grasland dood te spuiten. Het bestrijdingsmiddel, een vloeibaar middel tegen onkruid, zorgt er voor dat weilanden een oranje gloed krijgen. Het middel wordt vooral in deze periode van het jaar ingezet. Landbouwminister Schouten (ChristenUnie) was echter niet enthousiast over de motie. Zij wil het advies van autoriteiten op gebied van gewasbescherming, voedselveiligheid en de Europese Unie volgen, die volgens haar op goede gronden hebben geadviseerd om glyfosaat toe te laten. Desondanks is de motie met steun van oppositiepartijen toch aangenomen.

Alternatieven

Volgens Kapteijns zijn er genoeg alternatieven te vinden en is het niet nodig om middelen met glyfosaat te gebruiken. ,,Het is gewoon zwaar gif dat het bodemleven zwaar verstoord. Voor insecten is het helemaal erg, zij kunnen in die grote velden niets meer van voedsel vinden en geen kant op. Het is echt heel smerig spul." Een alternatief middel kan bijvoorbeeld een nieuw middel met azijnzuur zijn, maar ook dat is niet per se heel goed voor het bodemleven. ,,Hetligt er natuurlijk aan hoe het gemaakt is. De beste alternatieven zijn biologische producten die afbreekbaar zijn."