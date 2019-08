Boswachters snakken naar uitschuifbare wapenstokken: ‘Ik voel me geschoffeerd’

Tijdens een wapentraining vorige week bij de politie kregen boswachters in West-Brabant en Zeeland te horen dat ze de uitschuifbare wapenstok in moesten leveren. Ze kregen er de oude, korte wapenstok voor terug.

Dré Stuijts, boswachter in de regio Hilvarenbeek, voelt zich geschoffeerd door het besluit. “We worden in een hoekje geduwd. Boswachters werken vaak in afgelegen gebieden waar we lang op de politie moeten wachten als het uit de klauwen loopt. Dit gaat helemaal nergens over. Boswachters kunnen met wapens omgaan en trainen samen met agenten. Nu krijgen we met de oude wapenstok een ondeugdelijk middel terug. We zijn nu eerder genoodzaakt om naar een vuurwapen te grijpen. Een slechte ontwikkeling.”

Boswachters beschikken in principe over dezelfde middelen als agenten. Ze dragen een vuurwapen en hebben pepperspray op zak. Ook de wapenstok behoort tot de uitrusting. De uitschuifbare, zwaardere wapenstok is sinds kort in gebruik bij de politie. Deze wapenstok vervangt de korte, rubberen wapenstok. En als het aan boswachters ligt, dan kunnen zij dus ook gebruikmaken van zo'n stok.

Wachten

Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat gaat over de bewapening van boa’s en agenten, is het eerst afwachten hoe de uitschuifbare wapenstok bij de politie bevalt voordat boa’s die kunnen gebruiken, simpelweg omdat de uitschuifbare wapenstok een ander soort stok is dan de oude wapenstok. ,,Tot die tijd heeft de politie de uitreiking van de uitschuifbare wapenstok aan boa’s opgeschort en worden incidenteel zulke stokken, die toch al aan boa’s waren uitgereikt, ingenomen", vult een woordvoerder van minister Ferd Grapperhaus aan. Het ministerie laat echter niet weten wanneer dat zal zijn.

‘Slechte zaak’

Ook Koen Simmers, woordvoerder van de politiebond, noemt het besluit om de uitschuifbare wapenstok in te leveren ‘een slechte zaak’. ,,Deze boswachters doen hetzelfde soort werk als agenten en ze krijgen dezelfde training. Het gaat dus om goedopgeleide mensen. Bij een incident in het buitengebied duurt het soms lang voordat de politie er is, boswachters moeten daarom zelf kunnen handelen en daarvoor over de juiste wapens beschikken.”

Dit sluit aan bij het standpunt van de politie. ,,Wij vinden niet dat alle boa's bewapend moeten worden. Het geweldsmonopolie blijft voor politieagenten. Maar in sommige gevallen, zoals boa's die in groengebieden werken waar we niet binnen een halfuur kunnen zijn, kunnen uitzonderingen gemaakt worden", vertelt een politiewoordvoerder.

‘Idioot’