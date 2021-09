Bourgogne Kruis, De Roos en Muifelbrouwerij gaan voor Brabants Lekkerste Bier 2021

Nicky S. tierend afgevoerd: hoofdver­dach­te lugubere speciekuip­moord krijgt 17 jaar cel en tbs

1 september BREDA - Hoofdverdachte Nicky S. (32) in de lugubere Steenbergse speciekuipmoord gaat 17 jaar de cel in. Daarna wordt hij, vermoedelijk voor jaren, in een tbs-inrichting geplaatst.