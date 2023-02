Bouw luxe vakantiepark op locatie Zwarte Bergen start begin 2024

Asielzoe­kers willen veiligheid, maar nemen ook talent mee: ‘Ik wil een olympische medaille winnen voor Nederland’

De Ethiopische marathonloper Mustefa Tebo heeft een tijd van 2.07 in de benen. Twee maanden geleden liep hij als asielzoeker in de crisisnoodopvang in Boxtel binnen. Hij is niet de enige die uit nood zijn talent meebrengt naar ons land. ,,Daar mogen we ook wel eens bij stilstaan.” Het verhaal van twee atleten die niet weten wat er met hen gaat gebeuren na 15 februari als ‘Boxtel’ gefaseerd dichtgaat.