‘Bouwplaatsen veel te onveilig’

De resultaten in Tilburg zijn alarmerend, maar voor de vroegere Arbeidsinspectie 'helaas' niet verrassend. Bij de ruim 1300 inspecties die de dienst vorig jaar deed, zag ze zich in 70 procent van de gevallen genoodzaakt in te grijpen vanwege onveilige situaties. ,,De bouwnijverheid is een van de sectoren waar werknemers groot risico lopen. Het motto op de bouwplaats, ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, zou in het gedrag van alle uitvoerders, werkgevers en werknemers veel meer te zien moeten zijn. Maar dat is in elk geval in Tilburg nog niet gebleken”, aldus een woordvoerder.