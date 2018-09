Bouwvakker rijdt in Cuijk met fiets tasjesdief klem

Verdachten ontsnap­pings­plan per helikopter vanaf Budel weinig spraakzaam in rechtbank

12:21 AMSTERDAM/BUDEL - De verdachten in het proces rond de mislukte bevrijdingspoging, per helikopter vanaf Kempen Airport, van een crimineel in de gevangenis van Roermond voelen er niet veel voor opheldering te verschaffen over de gebeurtenissen. Alleen de beoogde piloot, de 54-jarige Colombiaan Alavaro G.B., is tot dusver bereid in de rechtszaal te verklaren.