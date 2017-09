Bouwvakkers aan dood ontsnapt na val enorme hijskraan bij treinstation

Her­in­de­lings­plan Land van Cuijk kan prullenbak in

10:59 LAND VAN CUIJK - Door de gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk kan een grote streep. Het was de bedoeling dat de gemeenten Grave, Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis woensdagavond 'ja' zouden zeggen tegen een fusie per 2023. Door de kleine gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave gaat het plan niet door.