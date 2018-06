Bovenwoning in Eindhoven vol mortieren, bommen en raketwerper

EINDHOVEN - De politie ontdekte woensdagochtend een verzameling van dertig tot veertig explosieven in een rijtjeshuis aan de Heistraat in Eindhoven. Er kwamen onder andere mortieren, vliegtuigbommen en een granaatwerper uit de bovenwoning.

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) werd in de middag richting Eindhoven geroepen nadat politie bij een doorzoeking op de verzameling bommen stuitte. In totaal vond zij dertig tot veertig explosieven. Een groot deel daarvan was leeg, een aantal bommen had nog wel explosieve inhoud. „Die worden later vandaag tot ontploffen gebracht”, laat een woordvoerder van de EODD weten.

Slaapkamer

Het is voor hem lastig om inschatten hoe gevaarlijk de situatie was. „De bommen stonden overal in zijn woning: in de slaapkamer, de woonkamer. Niet onder zijn bed trouwens. Het lijkt erop alsof de eigenaar een deel van de bommen zelf leeg heeft gemaakt. Dat brengt natuurlijk grote gevaren met zich mee.” Het explosiegevaar was niet heel groot, getuige ook dat er slechts een deel van de stoep voor het huis was afgezet.

Defensie schrok niet van de situatie, het gaat om verzamelingen die ze vaker tegenkomt. „Behalve dan de Russische vliegtuigbommen. Die zie je niet elke dag”, aldus de woordvoerder.

Marktplaats

Politie kwam de verzameling op het spoor nadat de eigenaar de explosieven aanbod via Marktplaats. Het ging om munitie en oefenmunitie, waaronder granaten. Politie zocht de man op en hield hem aan. „Leeg of niet leeg: het is verboden om dit soort munitie te hebben”, aldus de woordvoerder van EODD.

Buurtbewoners kijken op van de gigantische bommen die deze middag uit de bovenwoning tevoorschijn komen. Ze omschrijven de man als een zonderling. Geheel onverwacht komt de verzameling ook weer niet, vertelt een buurman: „Er lag een tijdje een raketwerper op de vensterbank van zijn raam. Dus ik had wel het idee dat hij gefascineerd was door legerspullen.”

