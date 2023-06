Boxmerenaar bewaarde een gaspistool voor zijn ‘veiligheidsgevoel’, nu krijgt hij een werkstraf

Schuur brandt af bij opknap­beurt in Valkens­waard, ontploffen­de accu veroor­zaakt vlammenzee

VALKENSWAARD - Een houten schuurtje in een voortuin is maandagmiddag afgebrand in Valkenswaard. De eigenaar wilde de opslag opknappen, maar het ging mis bij het wegbranden van oude verf. Tot overmaat van ramp ontplofte in de schuur ook nog eens een accu.