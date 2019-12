Boy M. (18), verdachte van groepsverkrachting Den Bosch, vrijgelaten

Waarom het absoluut noodzake­lijk is dat we op de tenen van de macht gaan staan

8 december De eerste uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie ligt weer op mijn bureau en daarmee liggen er ongetwijfeld ook wat ongemakkelijke ontmoetingen in het verschiet. Ontmoetingen met mensen bij wie ik het afgelopen jaar stevig op de tenen ben gaan staan, bijvoorbeeld in deze rubriek. Het waren tenen van burgemeesters, commissarissen, officieren van justitie en andere hoge functionarissen. Straks schud ik ze de hand en we zullen beleefd zijn. We zijn immers professionals.