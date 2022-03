Boze bezorger (33) slaat oudere fietser tegen de grond

Nieuwsover­zicht | Sancties tegen Rusland raken Brabantse bedrijven - Juwelier beroofd na plofkraak

Terwijl de situatie in Oekraïne steeds verder escaleert, raken de sancties tegen Rusland ook Brabantse bedrijven. Een flink aantal zaken in de regio heeft er last van. Verder werd er dinsdag een kogelgat ontdekt in een schoonheidssalon en is een juwelier beroofd na een explosie bij de deur van het pand. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

1 maart