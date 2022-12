Boze boer (43) rijdt tentjes jonge vissers op zijn land in Afferden (L) stuk: ‘Ik wist dat er niemand meer in zat’

Tweede roman van Judith Maassen: sjansen op de kermis van Zijtaart en de dood van een dansmarie­ke

EINDHOVEN/ZIJTAART - Een dansmarieke wordt na een repetitie voor de carnavalsoptocht dood gevonden. Haar einde is een mysterie. Het is de rode draad van de nieuwe roman van Judith Maassen, die weinig doet om te verhullen dat het verhaal op Zijtaart is geïnspireerd, het dorpje waar ze opgroeide.

17:05