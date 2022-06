Boze boeren voeren onaangekondigd actie rondom snelwegen op verschillende plaatsen in Brabant

Video TERUGLEZEN | Al paar honderd boeren beboet, drie gewonden na tractoron­ge­luk op A12 bij Ede

De politie heeft rond het boerenprotest woensdag enkele honderden boetes uitgedeeld. Dat laat nationaal commandant bij de politie Willem Woelders weten. Vele boeren gingen op verschillende plekken in het land de snelweg op met tractoren en overtraden daarmee de regels. Volgens Woelders is er bij excessen ingegrepen door de politie. ‘Dat alle weggebruikers veilig thuiskomen is en was ook vanavond prioriteit.’ (Dit liveblog is nu gesloten. Wij danken u voor het volgen.)

22 juni