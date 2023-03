Boze boeren willen duidelijkheid, maar de VVD-campagne van Mark Rutte draait vooral om handtekeningen en selfies

HOEVEN - Als een ware filmster wordt premier en VVD-leider Mark Rutte in Hoeven ontvangen. Breed lachend deelt hij handtekeningen uit, maakt selfies met het publiek, geeft high fives en laat zich fotograferen. De rol is hem op het lijf geschreven.

Rutte is op verkiezingscampagne en heeft er zin in. Het VVD-circus strijkt deze zondagmiddag neer in de St. Janstraat in Hoeven. Een makkie, de gemeente Halderberge heeft landelijk de grootste VVD-afdeling. Het liberale gehalte onder het publiek is groot. Lokale VVD-politici van omliggende gemeenten zijn allemaal gekomen om een glimp van hun ‘leider’ op te vangen en hem te steunen.

VVD-gezelligheid

Maar het is niet alleen maar VVD-gezelligheid deze zondagmiddag. Rutte komt praten met boa’s en ondernemers. De gesprekthema’s zijn goed gescript. Veiligheid, economie en energie. Ze staan allemaal hoog op het prioriteitenlijstje van de liberalen.

Quote Wie geweld tegen een hulpverle­ner gebruikt, mag niet wegkomen met een taakstraf. Zo staan wij er in. Links heeft dat tegengehou­den premier Mark Rutte

De boa’s pleiten voor een wapenstok en geven nog maar eens aan dat het geweld tegen hulpverleners toeneemt. Ze vinden Rutte aan hun zij. De eerste sneer naar ‘de linkse wolk van GroenLinks/Pvda’ is door Rutte gauw gemaakt. ,,Wie geweld tegen een hulpverlener gebruikt, mag niet wegkomen met een taakstraf. Zo staan wij er in. Links heeft dat tegengehouden.”

Ook de ondernemers Arjan de Wildt van modezaak Wild Store en Werner Potters van bakkerij Van den Biggelaar vinden bij Rutte een luisterend oor. Hij knikt instemmend als De Wildt stelt ‘dat werken moet lonen’ en toont begrip voor de torenhoge energierekening van de bakkerij die van 45.000 naar meer dan 160.000 euro is gegaan. Potters scoort verder hoge ogen met zijn worstenbrood: Rutte laat het zich goed smaken.

Spontane ontmoetingen

De spontane ontmoetingen geven sjeu aan de middag. Zo klampt een Oekraïense vrouw Rutte aan en bedankt hem voor de Nederlandse gastvrijheid voor de vele vluchtelingen uit haar land. Rutte laat zijn liberale masker vallen, grijpt haar beide handen vast en even is daar een oprecht onderonsje.

Quote Wat voor toekomst hebben wij boeren nog. Ik heb drie zonen, we willen vooruit Corné Rommens, boer

Ronduit ontevreden zijn de boeren. Ze rijden een aantal keer voorbij met een omgekeerde vlag met daarop de tekst ‘Stem ze weg’, daarmee onder meer doelend op de VVD. ,,Geef ons nou eens duidelijkheid”, schreeuwt boer Corné Rommens richting Rutte. ,,Wat voor toekomst hebben wij boeren nog. Stikstof, mestbeleid, we hebben koeien ingeleverd en nu gaat heel Brabant ook nog op slot. Ik heb drie zonen, we willen vooruit”, klinkt het boos.

Rutte laat zich niet uit het veld slaan. Herhaalt de bekende VVD standpunten. ,,Stikstof is niet alleen het probleem van de boeren, ook industrie en scheepvaart moeten inleveren. We willen een toekomst voor de boeren. En innovatie is belangrijk.”

Rommens gelooft er niet in, roept nog dat boeren al jaren aan het lijntje worden gehouden en dat er nu eindelijk eens duidelijkheid moet komen. Want een ondernemer die stilstaat boert achteruit. Maar de aandacht van Rutte is alweer bij de volgende selfie. Hij zet zijn lachende gezicht op en draait zich om.

Tips voor het schooldebat

Dan vraagt een middelbare scholier om aandacht. Ze heeft maandag een debat op school en wil graag wat tips. Rutte is de beroerdste niet. ,,Als je het niet met iemand eens bent, begin dan met: ‘Ik begrijp uw standpunt, zo dacht ik er vroeger ook over.’ Om vervolgens je eigen zegje te doen.” Het is een trucje, geeft Rutte lachend toe. ,,Maar het werkt vaak wel. Zeker bij Jesse Klaver.”

Dan is het tijd om te gaan. Met een doos vol worstenbrood vertrekt het VVD-team weer naar het Haagse.

