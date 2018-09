Boze cao-reacties van agenten stellen Brabantse voorzitter teleur: 'Ik ben geschokt'

BREDA - De boze reacties van agenten op het onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao schieten bij Koen Simmers in het verkeerde keelgat. Simmers is de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, afdeling Zeeland-West-Brabant. ,,Ik begrijp de emotie, maar ik lees berichten op sociale media die gewoon niet kloppen. Laat je informeren", roept hij de agenten op.

Het onderhandelingsresultaat werd vorige week op de valreep gesloten, luttele uren voor het door ministerie en politieleiding aangespannen kort geding om de acties - ook weer slechts enkele uren later - tegen te houden.

Als de bonden groen licht geven, krijgen de agenten er de komende drie jaar ruim acht procent salaris bij en twee keer een uitkering van 400 euro.

Wassen neus

Korpschef Erik Akerboom vindt dat er een goed resultaat ligt, maar daar zijn lang niet alle agenten het over eens. ,,Ik vind dit een wassen neus en ben zeker niet tevreden", twittert een Rotterdamse wijkagent bijvoorbeeld. ,,Twee keer een eenmalige uitkering kun je bijna aan de Belastingdienst geven. Acht procent is nog niet eens de inflatiecorrectie van de laatste jaren. No go!"

Ook voor Ferry Lockhorst, wijkagent in Schiedam, is het onderhandelingsresultaat onvoldoende. ,,Met verbazing lees ik over de zogenaamde goede cao voor de politie. Geen ouderenbeleid, geen verhoging van belachelijk lage inconvenienten (weekend/nachttoeslag). Reiskosten van achttien naar negentien cent. Onacceptabel."

Collega Karin de Groen is zowaar nóg kritischer. ,,Ondertussen het gevoel dat dit niet meer mijn politie is."

Tekst gaat verder onder deze tweet

Geschokt

Voorzitter Koen Simmers leest deze en andere reacties met grote verbazing. ,,Ik ben geschokt. Van agenten verwacht ik een professionele houding", laat hij aan deze krant weten. ,,De voorzitters van de bonden krijgen het nu flink te verduren. Dat vind ik vervelend. Ik wil de agenten oproepen zich goed te laten informeren en dan pas conclusies te trekken. De komende weken worden jullie echt gehoord."

In de afspraken staat onder meer dat de werkdruk van agenten wordt aangepakt, onder meer door meer mensen aan te nemen. Het herstelplan dat de politiebonden hebben opgesteld, is daarbij het uitgangspunt. De flexibilisering die de korpsleiding wilde doorvoeren, is van tafel. Dat betekent dat het mogelijk blijft dat mensen vier keer negen uur werken per week. ,,Onze mensen hebben tot diep in de nacht onderhandeld. Ik vind dat zij meer respect verdienen", aldus Simmers.

Tekst gaat verder onder deze foto

Opgeschort

Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is het merendeel van de 33 punten in het door de bonden ingebrachte herstelplan gehonoreerd. De wens was om 2000 extra rechercheurs erbij te krijgen, maar dat bleek volgens hem niet te realiseren. De bonden gaan binnenkort met de minister om tafel om te kijken of er vijfhonderd rechercheurs per jaar bij kunnen, vanaf 2019. ,,We weten niet of dat gaat lukken'', aldus de ACP-voorman.

NPB-voorzitter Jan Struijs benadrukte dat de acties zijn opgeschort en dus zeker nog niet definitief van de baan zijn. Het onderhandelingsresultaat wordt de komende week voorgelegd aan de achterban en als die geen groen licht geeft, dan kunnen er weer acties komen. De draaiboeken hiervoor blijven op tafel.