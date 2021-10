AVI ‘leefde de regels na’, maar tóch is er weer een grote brand: gedachten gaan uit naar batterijen

In België gevacci­neerd, maar geen QR-code te krijgen: 'Je wordt in het ongewisse gelaten’

13 oktober HALSTEREN/BREDA - Ina Suijkerbuijk uit Halsteren had het goed voor elkaar, dacht ze zelf. Dankzij haar werk in de ouderenzorg in Borgerhout nabij Antwerpen, was zij al in het voorjaar volledig gevaccineerd tegen corona. Tot haar frustratie heeft zij nog steeds geen digitaal corona certificaat, ofwel de roemruchte QR-code, kunnen bemachtigen. Wat te doen als je haast letterlijk een ‘grensgeval’ bent?