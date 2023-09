Gat in stuw Grave door menselijke fout: ‘Flink schrikken’ voor beheerder als hij belletje krijgt

Woonarkei­ge­na­ren dupe van zakkende Maaswater: ‘Geluk dat we het deze keer zien aankomen’

60.000 euro. Zo groot was in 2017 de schade voor Ruud Roelofs, woonbootbewoner op de Paesplas bij Gennep. Toen daalde onverwachts het Maaswater in rap tempo, een vergelijkbaar scenario dreigt nu weer na nieuwe schade aan de stuw bij Grave. Gevolg: ‘leegloop’ van de Maas, waardoor de woonboten mogelijk op het droge komen te liggen.