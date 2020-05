In het verpleeghuis brengt een gebakken eitje troost in lege uren

Brabants nieuws van zaterdag | Té druk op aantal plaatsen, ‘rust in de kop’ voor boeren

9 mei Op sommige plaatsen in Brabant was het deze zaterdag té druk en moest er worden ingegrepen. Er was nog geen goed nieuws voor Brabanders met familie of vrienden in België. Rianne Donders vertelt over het gemis van haar zoon en Koen Bouwman beschrijft hoe hij onlangs bruut werd beroofd. Dit en meer in de samenvatting van het Brabants nieuws van zaterdag.