Politie vindt enorme hoeveelheid drugs in Overloon en Heteren door verdachte die niet handsfree belt

Eropuit Literair Podium met schrijf­ster Judith Koelemeij­er

Judith Koelemeijer, auteur van het boek Etty Hillesum: Het verhaal van haar leven is te gast op het Literair podium in Huis73 in Den Bosch. Tijdens de lezing zal ze dieper ingaan op de levensgeschiedenis van Etty Hillesum en hoe haar dagboeken een unieke inkijk geven in de Tweede Wereldoorlog.