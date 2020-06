Prikangst, het lijkt wel een mannenkwaal

Brabants nieuws van zaterdag | Demonstra­ties tegen racisme in Tilburg en Eindhoven - Duizenden nertsen vergast in de Peel

6 juni Black Lives Matter: In Tilburg en Eindhoven waren vanmiddag demonstraties tegen racisme. Bij een nertsenbedrijf in Deurne is vanochtend een begin gemaakt met het ruimen van dieren nadat er corona was vastgesteld en we maakten een reconstructie van hoe het verwoestende coronavirus de afgelopen 100 dagen toesloeg in Brabant. Dit en meer nieuws lees je terug in het nieuwsoverzicht van zaterdag.