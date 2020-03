Wát als je niks begrijpt van al die adviezen over corona?

Onzeker­heid Roadburn, Best Kept Secret. Afgelasten? Verzetten? Knoop nog niet doorgehakt

10:31 TILBURG - Roadburn en Best Kept Secret verkeren in grote onzekerheid. De organisaties weten niet of het coronavirus en de wereldwijde maatregelen die zijn afgekondigd ertoe leiden dat de festivals noodgedwongen moeten worden afgelast of verzet. Vooralsnog gaan ze door, maar dat kan morgen anders zijn.