Brabander Bart van Schijndel helpt olympiërs in Korea aan een nieuw contract

Naast de in Zuid-Korea actieve schaatsers rekent Van Schijndel meer bekende sporters tot zijn klantenkring. Onder hen zijn schaatscoach Bob de Jong, hockeyer Robert van der Horst, judoka Kim Polling en windsurfer Kiran Badloe. De inmiddels in Utrecht wonende atletenmanager wil er voor 'zijn' sporters dag en nacht zijn. ,,Ik houd niet van valse beloften en gladde praatjes. What you see is what you get. Voor sporters vind ik het heel belangrijk dat ze alleen dingen doen die bij hen passen. Zij verkeren continu in een spanningsveld. Vooral bij jongere sporters is het lastig de juiste balans te vinden. Ze vinden het leuk om iets voor een gemeente of bedrijf te doen, maar staan er niet bij stil dat ze dan minder kunnen trainen. Ik probeer ze daarin te begeleiden.”