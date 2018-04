Brabander Bas (22) heeft ziekte van Lyme, leven met kortsluiting in je hoofd

OUDENBOSCH - Steeds meer Nederlanders krijgen de ziekte van Lyme blijkt uit de jongste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorig jaar kwamen er 27.000 nieuwe patiënten bij, twee duizend meer dan in 2014. Daarnaast zijn er vermoedelijk ook steeds meer mensen die ernstige klachten hebben, maar bij wie de diagnose niet officieel kon worden vastgesteld. Die zoeken soms hun heil in het alternatieve circuit in het buitenland. De impact van de ziekte is enorm, blijkt onder meer uit het verhaal van de 22-jarige Bas van Duijse uit Oudenbosch.

,,Soms, als het lijden minder is, zit ik op tien procent van mijn levenskwaliteit.” Een verpletterende uitspraak van een jonge gast, die tot zijn 17e een normaal leven leidde met vrienden, uitgaan, studie en hockey.

Rolluiken naar beneden

Nu is Bas van Duijse 22 en brengt hij zijn dagen hoofdzakelijk door in bed met de rolluiken naar beneden omdat hij niet meer tegen licht kan. Hij is permanent dodelijk vermoeid op een manier die hij nauwelijks kan uitleggen.

Zijn rij fysieke klachten is ellenlang, overal in zijn lijf heeft hij op slechte dagen hevige pijn en onverwacht geluid veroorzaakt ‘een soort kortsluiting’ in zijn hoofd. Praten gaat langzaam omdat het ordenen van zijn gedachten hem steeds meer moeite kost. Hij appt liever. Met het schermpje op duister, net als de tv.

Grote inspanning

Quote Je moet af en toe proberen te lachen, anders denk je jezelf alleen maar verder de put in. Bas van Duijse Bas heeft een chronische vorm van Lyme, vastgesteld in Duitsland waar ze andere diagnose-testen gebruiken dan in Nederland. We spreken hem boven, in zijn donkere slaapkamer waar hij liggend op bed zijn verhaal doet. Voor Bas een grote inspanning die tot trillen en zweten leidt. ,,Ik doe dit op adrenaline”, zegt hij met een lach. Als ik opmerk dat hij ondanks alles zijn humor heeft bewaard zegt hij: ,,Als het lijden even wat minder is, kan ik gelukkig nog weleens lachen. Dat moet je af en toe proberen, anders denk je jezelf alleen maar verder de put in.”

Zijn klachten begonnen in 2013 met vermoeidheid. Vitamine D-kuurtjes die de huisarts voorschreef leken even te helpen, maar de klachten bleven zich verhevigen en uitbreiden. In 2016 werd het zo erg dat Bas zijn HBO-opleiding logistiek en economie staakte, evenals bezoeken aan fysio’s, ostheopaten en andere behandelaars. Sindsdien ligt hij vooral op bed en is hij afhankelijk van de zorg van zijn moeder die zo geluidloos mogelijk eten en drinken naar boven brengt. Af en toe zet ze het rolluik op een spleetje, zodat het een beetje schemerig in de kamer wordt: ,,Gelukkig hebben we lieve buren die veel rekening met ons houden. De impact van de ziekte is groot… we kunnen hem niet eens knuffelen, want alles doet hem pijn.”

Hoop

Niet alleen Bas’ zijn leven verwerd tot overleven, ook dat van zijn ouders staat volledig op zijn kop. Vakanties zitten er sinds 2013 niet meer in, een uitgebreide lunch met hun dochter in Breda is het enige uitje dat ze zich nog permitteren.

Samen met hen beneden eten, zittend in een stoel, probeerde hij soms nog, maar lukt tegenwoordig ook niet meer. Dat de ziekte in het geval van Bas verwoestende vormen heeft aangenomen, voel je aan alles in het huis van de Oudenbossche familie Van Duijse. En toch hebben ze de hoop nog niet verloren. ,,Ik hoop binnenkort de stamcelbehandeling te kunnen ondergaan”, zegt Bas. ,,Die kost ongeveer 30.000 euro, afhankelijk van in welk buitenland je die laat doen. Een deel van dat geld is al binnen via sponsoracties en mijn verhaal op internet. De link is nog open... Het is mijn enige kans."

Week van de Teek

Wees alert op tekenbeten! Dat is de boodschap van diverse gezondheidsorganisaties nu het weer Week van de Teek is. Na een beet van een teek die de Borreliabacterie bij zich draagt, kun je namelijk de ziekte van Lyme krijgen. Die spinachtige beestjes komen vooral voor in het bos, in duinen en parken maar ook in de eigen tuin. Ze bijten zich vast in de huid waarna soms een rode ring of vlek op de huid ontstaat. In dat geval kan de diagnose snel gesteld worden en kan een antibioticakuur goed helpen. Wanneer mensen later met klachten naar de dokter gaan, is behandeling vaak moeilijker.

Tests

De huidige diagnostische tests hebben 'belangrijke beperkingen', staat op de site van het Nederlandse Lymeziekte Expertisecentrum (NLe) die deze week de lucht in ging. Binnen het NLe werken de Lymevereniging, Radboudumc, AMC en RIVM samen aan wetenschappelijke onderzoeken. Een onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van de diagnosetests die in Duitsland worden gebruikt. Volgens een woordvoerster van Radboudumc worden de resultaten daarvan in de loop van volgend jaar verwacht. ,,Als de bruikbaarheid wetenschappelijk wordt aangetoond, worden ze in de toekomst wellicht ook in Nederland gebruikt."