Brabander die Rutte met raket wilde bestoken, krijgt celstraf en moet in behandeling

Nieuwsover­zicht | Internatio­na­le studenten wanhopig op zoek naar kamer - Stelselma­tig gesjoemel door Syriërs

18 september Internationale studenten in West-Brabant zijn wanhopig: velen zoeken nog woonruimte en moeten zich in moeilijke bochten wringen om alsnog lessen te kunnen volgen. De brand bij een bassischool in Oss kon zaterdagochtend heel anders verlopen als het alarmbedrijf niet zo snel had gereageerd. Het bedrijf was na het afgaan van het inbraakalarm snel ter plaatse en waarschuwde direct de brandweer. Tijdens de Nederlands Studenten Kampioenschappen zijn meerdere fietsers ten val gekomen, twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.