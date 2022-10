Brabander in een klap multimiljonair: wint dik 5 miljoen euro met vijfje in Staatsloterij

Nieuwsover­zicht | Gezellige stapavond eindigt met ernstig ongeval - OM verdenkt perronduw­ster van poging tot zware mishande­ling

Een 69-jarige Brabander die met zijn camper door Spanje reed, is waarschijnlijk dood gevonden. Verder heeft de politie beelden getoond van een schietpartij in Tilburg. Ook zit de schrik er bij Johnny van Veghel nog goed in, een dag nadat een auto de voorgevel van zijn huis in Helmond ramde. En het OM verdenkt een vrouw die een reizigster op het spoor duwde van poging tot zware mishandeling. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

