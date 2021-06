Brabanders bezitten vaker dan gemiddeld een auto

Bonsai Sushi gaat door: Is corona nog ergens goed voor geweest

7 juni OVERLOON - Corona en de verplichte sluiting van de horeca, heeft de geplaagde restauranthouder Jaap Volman van Boompjes Restaurant in Overloon toch nog iets positiefs gebracht. In de supermarkt in het dorp (PLUS Verbeeten) staat sinds enkele dagen een kraampje van het restaurant, waar kok Volman sushi maakt en verkoopt.