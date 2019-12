Brabanders chauvinistisch? Niet te merken aan stemlijst Top 2000

Waar in veel Zeeuwse en Limburgse gemeenten het meest op respectievelijk Danny Vera en Rowwen Hèze is gestemd voor de Top 2000, blijkt in Brabant het muzikaal chauvinisme een heel stuk minder aanwezig te zijn. In maar twee gemeenten werd het meeste gestemd op Brabant van Guus Meeuwis.

Ja natuurlijk, in zowat elke Brabantse gemeente is het ‘officieuze volkslied’ wel terug te vinden in de top 10. Maar alleen in Haaren en Nuenen c.a. is er daadwerkelijk het meeste gestemd op de hit van ‘onze’ Guus Meeuwis. Zelfs in de gemeente Laarbeek, waar Meeuwis ter wereld kwam en opgroeide, staat hij niet bovenaan.

Dat staat in schril contrast met hoe er in Limburg en Zeeland is gestemd op de muzikale helden uit de provincie. In vele Zeeuwse gemeenten staat Danny Vera fier bovenaan. Zo ook in Middelburg, zijn geboorteplaats. Kanttekening daarbij is dat er in heel het land massaal op de zanger is gestemd. Zijn nummer Rollercoaster staat op nummer 4 in de lijst, als hoogste nieuwkomer ooit. Ook de Zeeuwse band Racoon komt regelmatig terug in de lijstjes.

In Limburg is in menig gemeente het meest gestemd op Rowwen Hèze, terwijl ook Lex Uiting en Neet oét Lottum her en der een topnotering hebben.

Waar stemden de Brabanders dan wel het meest op?

Het mag geen verrassing heten, maar ook in Brabant werd verreweg het meest gestemd op de usual suspects. In zowat elke gemeente staat Bohemian Rhapsody van Queen bovenaan. Ook Danny Vera gooit hoge ogen. In Rucphen, Baarle-Nassau, Hilvarenbeek, Someren en Deurne hebben de meeste mensen op de Zeeuwse zanger gestemd.

Samen met de al eerder genoemde gemeentes Haaren en Nuenen c.a., zijn deze gemeenten de enige waar de klassieker van Queen niet bovenaan staan. Zelfs in Eindhoven, waar Meeuwis jaarlijks zijn befaamde concertreeks houdt, wist hij niet de meeste stemmen binnen te halen.

Buiten Brabant

Werd er buiten Brabant ook op Guus Meeuwis gestemd? Jazeker hoor, in de Gelderse gemeenten Zaltbommel en Maasdriel duikt de bebrilde zanger op in de top tien. Meeuwis staat daardoor met Brabant op nummer 50 in de ‘lijst der lijsten'.