Brabanders en staking OV: extra trainen, even omrijden of de auto van mama

Collega rijdt even om

Voor Ricardo Grevenstuk uit Uden werd het zondagavond pas menens. Pas dan overziet hij wat de omvang gaat worden van de al eerder aangekondigde staking in het openbaar vervoer. ,,Het was lang onduidelijk hoeveel vervoerders en welke er precies mee zouden doen. Zondagavond wist ik zeker: dit gaat een probleem worden.” Grevenstuk plaatste een oproep op Facebook voor een lift naar Tilburg. ,,Want ik ben puur afhankelijk van het openbaar vervoer.” De Udenaar is docent Engineering aan het ROC in Tilburg en reist dagelijks met de bus naar Den Bosch en gaat verder met de trein naar Tilburg. Maandagmiddag laat Grevenstuk weten dat het gelukt is. Hij wordt opgepikt door een collega-docent. ,,Die werkt op een andere locatie maar wil best een stukje omrijden.” Zorgen heeft de docent nog wel over sommige van zijn leerlingen. ,,We zijn bezig met de praktijkexamens voor monteurs in opleiding en ik weet van een enkeling dat die problemen heeft om op tijd in Tilburg te zijn.”