Brabanders hebben vertrouwen in artsen, overheid en RIVM in tijden van corona

TILBURG - Brabanders hebben vrij massaal vertrouwen in de aanpak van instituties die de coronacrisis moeten bestrijden. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 2.000 Brabanders die onderzoeksinstituut PON afnam in samenwerking met de provincies en de veiligheidsregio's.

Vooral het respect voor zorgorganisaties is groot: 61 procent van de respondenten zegt ‘veel vertrouwen’ te hebben in de zorg, nog eens 34 procent heeft ‘redelijk wat vertrouwen’. Daaruit volgt dat slechts 5 procent weinig of geen vertrouwen heeft in de zorg. Ook het RIVM en de Rijksoverheid kunnen op veel krediet rekenen. Zo'n 90 procent heeft veel of redelijk wat vertrouwen in de rol van deze instituties bij de aanpak van de crisis. De verdeling tussen ‘veel’ en ‘redelijk wat’ is in beide gevallen ongeveer half-half; het RIVM kan net wat vaker op ‘veel vertrouwen’ rekenen, de Rijksoverheid krijgt van iets meer mensen ‘redelijk wat vertrouwen’.

Zorgen over economie

Zorgen hebben inwoners van Brabant natuurlijk wel, bijvoorbeeld over de economie. 46 procent van de ondervraagden geeft aan ‘veel zorgen’ te hebben over de economische gevolgen van de coronacrisis. Ook ouderen en kwetsbare mensen (35 procent) en de zorg en hulp in ziekenhuizen (30 procent) scoren wat dat betreft hoog. Slechts een minderheid van 10 tot 20 procent heeft op deze terreinen ‘geen zorgen’, een grote middengroep heeft ‘enige zorgen’.

Brabanders geven verder aan de maatregelen tegen verspreiding van het virus massaal op te volgen. Bij bijna alle voorschrift geeft minstens 97 procent aan daar ‘altijd’ of ‘meestal’ gehoor aan te geven. Allen als het om thuiswerken gaat, ‘zondigt’ een iets grotere groep, vaak omdat hun beroep thuisblijven niet toelaat. Wel zijn er duidelijk maatregelen waar iedereen zich altijd aan houdt, en maatregelen waar mensen iets minder strikt mee omgaan. Zo geeft 94 procent aan helemaal geen handen meer te schudden, maar schiet handen wassen of niezen in de elleboog er soms toch bij in. 61 procent geeft aan zich ‘altijd’ aan de hygiënevoorschriften te houden, 37 procent doet dat ‘meestal’.

Verschillen tussen jong en oud

Hoewel de verschillen tussen leeftijdscategorieën relatief klein zijn, zijn er wel nuanceverschillen tussen de antwoorden van jongere en oudere respondenten. Brabanders die tussen de 18 en 44 jaar oud zijn, houden zich iets minder goed aan voorschriften, maar geven op veel terreinen ook aan meer zorgen te hebben. Zo maken de jongere leeftijdsklassen zich meer zorgen over hun financiële situatie en hun geestelijke gesteldheid. Ouderen maken zich dan weer iets drukker over de economie en om kwetsbare mensen in hun omgeving. Ook kijken generaties met enige reserves naar elkaars handelswijze. Jongeren vinden vaker dat mensen uit risicogroepen niet voorzichtig genoeg zijn. Ouderen concluderen iets eerder dat vooral jongeren zich niet aan de voorschriften houden. Al zijn - zo moet gezegd - de verschillen veel te klein om van een generatieconflict te spreken.