Brabanders helpen elkaar: hoe bespaar jij op je uitgaven?

Enthousias­te reacties op Brabantse Hans in Boer Zoekt Vrouw: ‘Wát een lieverd’

STRIJBEEK - Boer Hans, woonachtig in Strijbeek, heeft zondagavond voor een moeilijke keuze gestaan in Boer Zoek Vrouw. Van de tien vrouwen die hij selecteerde in de vorige aflevering mochten er slechts vijf door. Hoe kom je erachter wie de ware is? Speeddaten! En, de boer viel in de smaak op sociale media.

6 maart