Brabanders nemen vaker faalangst-examen: 'Sommige rijscholen raden het alle leerlingen aan'

Van de vijf gemeentes waarin de meeste faalangstrijexamens worden afgelegd, zijn er vier Brabants. In de top tien staan maar liefst acht Brabantse plaatsen. Hebben zo veel mensen faalangst, of is er meer aan de hand?

Het CBR biedt sinds 2009 faalangstexamens aan voor lessers die veel stress ervaren bij het afrijden, waardoor ze dicht kunnen klappen of een black-out krijgen. Dit speciale examen duurt zo'n half uur langer dan het reguliere en is een paar tientjes duurder. De examinatoren zijn getraind om de chauffeur een relaxed gevoel te geven en tijdens het examen kan de extra tijd worden gebruikt voor een time-out om even op adem te komen.

Eén op de vijf

In Brabant wordt er echter veel gewilliger gebruik van gemaakt dan elders in het land. In Aalburg en Vught neemt bijvoorbeeld ruim één op de vijf afrijders een faalangstrijexamen.

Quote Er zijn rijscholen die mensen direct aanraden een faalangst­exa­men af te nemen, het slagings­per­cen­ta­ge is hoger en de ouders betalen dat beetje extra vaak toch wel. Christ de Gier Rijschoolhouders hebben er verschillende verklaringen voor. Volgens de Vughtse instructeur Christ de Gier ligt de oorzaak voor een groot deel bij de rijscholen zelf: ,,Er zijn rijscholen die mensen direct aanraden een faalangstexamen af te nemen, het slagingspercentage is hoger en de ouders betalen dat beetje extra vaak toch wel.'' De Gier is er zelf niet zo blij mee. Je zou het volgens hem kunnen zien als kunstmatig omhoog krikken van je slagingspercentage als rijschool.

Geen groot verschil

Toch is het verschil in slagingspercentage niet groot. Kandidaten voor het faalangstexamen slaagden vorig jaar inderdaad iets vaker (in 52,2 procent van de gevallen) dan kandidaten voor reguliere B-examens (50 procent). ,,We denken dat dit ermee te maken heeft dat de kandidaat die een faalangstexamen doet beter gemotiveerd is om te slagen en zich daarom beter heeft voorbereid op het examen dan andere kandidaten", aldus de CBR-woordvoerder.

Rijschoolhouder Hans Kant uit Aalburg weet wel waarom zijn gebied zo hoog scoort: ,,Aalburg is een kleine gemeente, er zijn ook niet veel rijscholen. Ik weet dat er in ieder geval één rijschool is die positieve ervaringen met de speciale examens heeft en er dus veel mee werkt. Hierdoor stijgt het gemiddelde al snel. Ook is het zo dat als een leerling zijn of haar rijbewijs haalt door middel van een faalangstexamen, diegene dit vaak enthousiast vertelt aan vrienden en bekenden. Die keuze is voor hen dan snel gemaakt. Mond op mond reclame is hier dus ook oorzaak van de populariteit.’’

Aanrader

Zelf is Kant zeer te spreken over het speciale examen. Hij raadt regelmatig zo'n faalangstexamen aan. Hij wil dat de leerling zich op zijn gemak voelt. Het gaat volgens hem vooral om de sfeer in de auto. ,,Bij een normaal examen zijn examinatoren vaak streng en soms een beetje bot. Een faalangstexaminator is heel relaxed en dat zorgt ervoor dat de afrijder minder stress ervaart. Hierdoor voelt deze zich fijn en kan hij of zij zich beter concentreren, wat weer resulteert in betere prestaties.’’

Middenweg

Nu de drempel vanuit rijschoolhouders steeds lager komt te liggen, ziet Kant wel iets in één examenwijze voor iedereen. De middenweg tussen het normale rijexamen en het faalangstexamen. ,,Als alle examinatoren leren om zich wat relaxter te gedragen en de tijd hebben om de leerlingen wat meer op hun gemak te stellen, dan heb je geen faalangstexamen meer nodig en kan iedereen op een fijne manier afrijden.’’