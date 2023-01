Brabanders worden wakker in een witte wereld, tientallen kilometers file door ongelukken

Ieder stukje Elvis dat verdwijnt doet pijn, fans genieten extra van Alo­ha-tributecon­cert in Uden

UDEN – Met ieder oud-bandlid dat wegvalt, en nu ook zijn dochter Lisa Marie, is er voor Elvisfans minder tastbaars om zich aan vast te klampen. En daarom koesteren ze tributeconcerten en de enkeling die er nog wél is en de The King gekend heeft. ,,Het was de hemel op aarde om met Elvis Presley op te treden.”

