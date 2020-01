Brabant begint zoektocht naar nieuwe commissaris van de Koning

DEN BOSCH - Nu iedereen weet dat Wim van de Donk komend najaar stopt, kan de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de Koning in Brabant beginnen. ,,Ik kan me voorstellen dat wordt gevraagd om een ervaren voorzitter.”

Wie wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Brabant? Dat is de vraag die de provincie komend half jaar bezighoudt. Voor een namenspel is het vroeg. Er is nog geen profielschets voor de gedroomde opvolger en de aankondiging van Van de Donk galmt nog na in de Statenzaal van het provinciehuis. Daar maakte de commissaris vrijdag bekend dat hij vanaf oktober aan de slag gaat als rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

Tranen en gloedvolle reacties

Na enkele tranen en vele gloedvolle reacties van binnen én buiten Brabant is het tijd om vooruit te kijken. ,,Ik zit komende week bij de griffier om het over de vacature te hebben”, zegt Suzanne Otters. De Vughtse VVD’ster is vice-voorzitter van de Staten en leidt daarom de vertrouwenscommissie die uiteindelijk de opvolger kiest. Zo ver is het nog lang niet. Eerst maken de Staten een profielschets met eisen waaraan de nieuwe commissaris moet voldoen. De schets dient als basis voor een vacature met landelijke aantrekkingskracht.

Volledig scherm Staande ovatie voor Van de Donk in de Statenzaal. In het donkerblauw Suzanne Otters, VVD-fractieleider en voorzitter van de vertrouwenscommissie die een opvolger gaat zoeken. © copyright Marc Bolsius

Gezien de huidige bestuurscrisis in Brabant, waar het CDA uit het college én de coalitie stapte, zullen ervaring en verbindend leiderschap een must zijn. ,,Het is eenvoudig om een aantal competenties op te sommen, maar het is aan de vertrouwenscommissie om daar een uitspraak over te doen”, houdt Otters het politiek. Het is voor haar de eerste keer dat ze bij een commissarisbenoeming betrokken is. ,,Daarom laat ik me komende week eerst goed informeren.”

‘Wie de profielschets past...’

Van de Donk trok elf jaar geleden aan het langste eind tijdens de sollicitatieprocedure. Na het lezen van de vacature schreef hij een brief aan de minister van binnenlandse zaken, die een eerste selectie maakt en bij de vertrouwenscommissie neerlegt. ,,De eerste zin die ik schreef was: wie de profielschets past, trekke hem aan”, onthulde Van de Donk onlangs. Nu, bijna elf jaar later zegt hij volgende over zijn opvolger. ,,Ik kan me voorstellen dat wordt gevraagd om een ervaren voorzitter.”

Volledig scherm Commissaris van de Koning in Brabant WIm van de Donk laat zich interviewen op landgoed Baest. © Dolph Cantrijn

Wie dat wordt, is niet aan Van de Donk. Hij gaat, naar eigen zeggen, nog een kleine negen maanden knallen in Brabant en maakt dan plaats. De commissaris hoopt dat in die tijd de bestuurlijke crisis is bezworen. Daar zijn door de coalitie twee rapporteurs voor aangesteld: Peter van der Velden (PvdA) en Alfred Arbouw (VVD). De bestuurlijke zwaargewichten voeren gesprekken met de fractievoorzitters van alle partijen en brengen eind januari, begin februari verslag uit.