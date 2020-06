Brabant broedt op blijvende herinnering voor coronaslachtoffers

DEN BOSCH - Of het een beeld, een bos of een lied moet worden? Daar is de Brabantse politiek nog niet uit. Een meerderheid vindt wel dat de zwaar getroffen provincie een blijvende herinnering verdient voor alle slachtoffers van het coronavirus.

,,De vorm laat ik graag over aan Brabantse kunstenaars en cultuurmakers. Zij kunnen dit leed veroorzaakt door het coronavirus verbeelden”, zegt Edith van Dijk namens de PvdA. Haar partij diende vrijdag samen met SP en CDA een voorstel in om alvast na te denken over een blijvende herinnering voor de vele slachtoffers in Brabant. Bijna alle andere fracties gaven hun steun.

Van Dijk reageert verheugd. ,,Hiermee laten we zien dat we willen stilstaan bij de overledenen, en dat we nadenken over hoe we in deze zware tijd kunnen helpen bij het verwerken van het verdriet van nabestaanden. Het rouwen is door alle regels nu extra zwaar.”

Van Dijk ziet de steun als eerste stap op weg naar een monument. ,,Een beeld dat laat zien dat we elkaar niet in de steek laten. Een beeld waarin we onze waardering uitspreken voor al die mensen die in stilte achter de klapdeuren van ziekenhuizen en zorginstellingen voor ons strijden.” Zij noemt de herinneringsboom voor coronaslachtoffers in Uden als een van de voorbeelden die laat zien dat er behoefte is om verdriet te delen.

D66 vindt dat een monument niet per se tastbaar hoeft te zijn en noemt een muziekstuk als mogelijkheid. GroenLinks ziet een bos met herinneringsbomen als optie, maar houdt eveneens alle mogelijkheden open.

Niet alleen kunstenaars

Provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen (VVD) gaat met de opdracht aan de slag. Hij hoopt op inbreng van mensen en instanties die getroffen zijn door het virus. ,,Om niet alleen met kunstenaars, maar met breed draagvlak een blijvende herinnering te realiseren. Ik wil ook kijken naar het goede moment. Op dit moment is er nog veel onduidelijk, er komt misschien wel een tweede golf.”

De timing zat meerdere partijen dwars. Is het niet te vroeg voor een monument? Voor PVV en Forum voor Democratie reden om toch tegen het voorstel te stemmen. ,,Het lijkt ons nu te vroeg om het over herdenken en herinneren te hebben. Ik denk dat we ons nu eerst moeten focussen op covid-19 en maatregelen die daarmee verband houden”, verklaart Willem Rutjens, fractieleider van Forum.

‘Pas als crisis voorbij is’