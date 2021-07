Brabant gaat voor gedicht als blijvende herinnering aan coronaslachtoffers

Hoe is het aan de oevers van ‘Monster Maas’, een week na de overstro­min­gen? Volg de beige struiken en de vislucht

26 juli Razendspannend was het in Noord-Limburg, Brabant en Gelderland nog maar een week geleden. Hoe gaat het nu langs de Maas, die weer als vanouds stroomt? In een beige landschap volgen wandelaars en fietsers de omvergedrukte palen en moddersporen, en zoeken bewoners van vakantiechalets naar ‘dozen vol water’.