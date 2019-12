Brabant geeft boeren meer tijd: negen maanden uitstel voor strengere eisen aan stal

UPDATEDEN BOSCH - Boeren in Brabant krijgen langer de tijd om te voldoen aan strengere staleisen. De deadline voor het aanvragen van een vergunning gaat naar 1 januari 2021. De vervanging van het verouderde stalsysteem moet voor 1 oktober 2022 klaar zijn. Dat is negen maanden later dan het originele besluit.

Provinciebestuurder Rik Grashoff (GroenLinks) lichtte de Brabantse stikstofaanpak vrijdag toe: ,,We zijn heel enthousiast over dit plan. Het zorgt voor sneller, beter en structureler resultaat.” Een kleine slag om de arm: de politiek heeft over een week het laatste woord over het uitstel. De ZLTO noemde de plannen in een eerste reactie ‘een eerste stap in de goede richting’. Maar de boerenbelangenorganisatie houdt vast aan 2028.

Brabant komt boeren tegemoet

Door een veelbesproken landbouwbesluit uit 2017 moeten de stallen van Brabantse boeren vanaf 2022 al aan strengere milieueisen voldoen. Hun collega’s in de andere provincies hebben daar tot 2028 de tijd voor. Dat is oneerlijk, vinden boerenorganisaties als ZLTO. Die vechten vandaag in de rechtbank het oude landbouwbesluit aan en zien in de stikstofcrisis een nieuw wapen om de strengere deadline van tafel te krijgen.

Door de stikstofcrisis komt het provinciebestuur de boeren nu deels tegemoet. De deadline gaat niet terug naar 2028, maar wordt wel naar achteren gezet.

Is het genoeg voor de boeren?

Het is nu de vraag of boeren genoegen nemen met het uitstel. Zij hebben afgelopen maanden meerdere keren met trekkers voor het provinciehuis gestaan, als protest tegen de deadline. In de politiek blijkt vooral het CDA gevoelig voor de onvrede onder boeren. De partij, die sinds dit jaar weer in de coalitie zit, paste haar koers aan en wil nu ook dat de deadline van tafel gaat.