Brabant in Beeld: Deze foto's haalden de meeste publiekstemmen

Het juiste moment, dát is belangrijk bij fotografie. Als de mist optrekt en plaats maakt voor de eerste vroege zonnestralen. Of als het licht precies op de kist van van de overleden hoefsmid valt. Soms weet je dat het moment gaat komen, andere keren is het puur toeval. Maar als je dan precies op het juiste moment op het knopje drukt, weet je al dat de foto goed is.

Dat is eigenlijk in het kort hoe de foto’s van de zes genomineerden met de meeste stemmen tot stand zijn gekomen. Uit duizend ingezonden foto’s selecteerde de vakjury twaalf foto’s en zes fotoseries die nog tot zondag te zien zijn in het voorportaal van de World Press Photo-tentoonstelling in Willem Twee in Den Bosch. Het laatste woord was aan het publiek, zij kozen de beste foto in elke categorie. Tot zondag 2 december was het mogelijk om te stemmen, de winnaar wordt zaterdagmiddag bekendgemaakt. De fotograaf met de meeste stemmen wint een camera, beschikbaar gesteld door Canon Nederland.

Natuur, Rob Visser uit Bladel

Volledig scherm Mistige ochtend in het Liesbos in Breda. Foto Rob Visser © Rob Visser

In de categorie Natuur haalde Rob Visser (33) uit Bladel de meeste stemmen. Deze hobbyfotograaf vertoeft graag in de natuur en dan met name in het Liesbos in Breda. ,,Daar heb ik deze fotoserie ook gemaakt. Het bos is compact, heeft mooie lanen en je hebt er prachtige bomen. De beuk is favoriet. Een eenvoudige boom met mooie blaadjes. De eik is weer een stuk rommeliger. Het liefst ga ik in de vroege ochtend naar het bos. Dan is het licht het mooist.”

Dagelijks leven en Mensen, Marc van den Hout uit Oirschot

Volledig scherm Kinderen in de modder tijdens speldag. Foto Marc van den Hout © Marc van den Hout

Volledig scherm De uitvaartkist van een overleden hoefsmid. Foto Marc van den Hout © Marc van den Hout

Amateurfotograaf Marc van den Hout (47) uit Oirschot is met twee foto’s genomineerd. In de categorie Dagelijks leven haalde de foto van de kist van de hoefsmid de meeste stemmen. En in de categorie Mensen de foto van spelende kinderen. ,,Twee totaal verschillende foto’s, allebei gemaakt in het dorp waar ik vandaan kom. Tijdens de uitvaart van de hoefsmid mocht ik fotograferen. De kist stond in de woonkamer en ik werd geraakt door het beeld. De sfeer van de foto benadrukt het einde van het leven. De andere foto is juist vol leven. Kinderen die tijdens een spelmiddag heerlijk in de modder spelen. Niks is toch fijner dan vies worden?”

Algemeen nieuws, Jan van de Ven uit Den Dungen

Volledig scherm De droogte van afgelopen zomer veroorzaakt veel stof. Foto Jan van de Ven © Jan van de Ven

Deze zomer ging het maar over een ding: de aanhoudende warmte en droogte. Jan van de Ven (68) uit Den Dungen was op weg naar de supermarkt toen hij het rode stof zag opwaaien achter de tractor. ,,Ik pakte mijn camera om dit vast te leggen. In januari was het erg nat en dat heb ik ook vastgelegd.” Van de Ven is hobbymatig bezig met fotografie maar is professioneel fotograaf geweest.

Milieu, Rianne van Teeffelen uit Oss

Volledig scherm Ooievaarsnest in de buurt van Son. Foto Rianne van Teeffelen © Rianne van Teeffelen‚

Rianne van Teeffelen (62) uit Oss heeft net pas haar eerste cursus fotografie afgerond maar is toch al publieksfavoriet met haar foto van een ooievaarsnest. ,,Ik zag het nest op de bovenleiding van de trein en dacht: wat een vreemde plek om een nest te bouwen. Herrie, trillingen, het maakt de ooievaarsfamilie niet uit, de kinderen worden naar bed gebracht.”

Sport, Arnold Bertens uit Den Bosch

Volledig scherm Vestingloop 2018. Foto Arnold Bertens © Arnold Bertens